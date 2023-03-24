Pendik'te otel yangını! Ölü ve yaralılar var

Pendik'te 7 katlı otelde yangın! 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA
Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Pendik'te 7 katlı bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Pendik'teki otel yangınında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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