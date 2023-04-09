"14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz"

Başkan Erdoğan, Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde, Pendik Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz.

İstismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir

İstanbul'u ve Pendik'i bir daha eski kötü günlerine döndürmemek için canla başla çalıştık. Yaptığımız yatırımlarla ilçemizin ve şehrimizin çehresini değiştirdik

4 milyar lirayı aşan tüm bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum.

Orta ve Dumlupınar Mahalleleri, kentsel dönüşüm projesini 142 bin 600 m² alanda hayata geçiriyoruz. 2 etapta toplamda bin 747 konut ve 281 dükkandan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız.

Türkiye büyüsün, Türkiye güçlensin diye ter döküyoruz. Gizlimiz saklımız yok 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır

Bu bay bay Kemal aday oldu biliyorsunuz. Aday olduğu zaman Kağıthane'yi sordular "Kağıt tepe" dedi. Aynı gafları şimdi de yapıyor mu? Bundan bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaz

Bizim tek gündemimiz var. Ülkemize yeni eserler kazandırmak. Tek gayemiz vatandaşlarımızın refah ve esenliğini sağlamaktır.

Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını siz de görüyorsunuz.