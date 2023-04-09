VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'nin aday listesi netleşti: İki bakan aday değil
"14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz"
Şehit yakınına küfür eden İP'li Lütfü Türkkan yeniden aday
NASA'nın ‘görünmez canavar' keşfi
Badem şekerinde satış rekoru! Ramazan'da 15 ton tüketildi
Ormanın sesini dinliyorlar
09 Nisan 2023 Pazar 16:41:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 16:41:00

Başkan Erdoğan Pendik'te konuştu: 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde, Pendik Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığına tepki göstererek "Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabıyla basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir" dedi.

Başkan Erdoğan, Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde, Pendik Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz.

İstismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir

İstanbul'u ve Pendik'i bir daha eski kötü günlerine döndürmemek için canla başla çalıştık. Yaptığımız yatırımlarla ilçemizin ve şehrimizin çehresini değiştirdik

4 milyar lirayı aşan tüm bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum.

Orta ve Dumlupınar Mahalleleri, kentsel dönüşüm projesini 142 bin 600 m² alanda hayata geçiriyoruz. 2 etapta toplamda bin 747 konut ve 281 dükkandan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız.

Türkiye büyüsün, Türkiye güçlensin diye ter döküyoruz. Gizlimiz saklımız yok 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır

Bu bay bay Kemal aday oldu biliyorsunuz. Aday olduğu zaman Kağıthane'yi sordular "Kağıt tepe" dedi. Aynı gafları şimdi de yapıyor mu? Bundan bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaz

Bizim tek gündemimiz var. Ülkemize yeni eserler kazandırmak. Tek gayemiz vatandaşlarımızın refah ve esenliğini sağlamaktır.

Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını siz de görüyorsunuz.

Etiketler : başkan erdoğan pendik toplu açılış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX