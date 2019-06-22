Pendik 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!

Pendik 23 Haziran son dakika oy oranları araştırması yoğun bir şekilde yapılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranları abean takip ediliyor. Pendik 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu hakkında tüm detaylar sizlerle...

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Pendik 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

PENDİK 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Pendik 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Pendik oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Pendik Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Cin oldu. Pendik belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Pendik yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

SAADET PARTİSİ: Mahmut Kılıç

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Seçkin Karataş

VATAN PARTİSİ: Mehmet Akkaya

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Mehmet Salih Usta

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Ahmet Cin

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Murtaza Sasa

BAĞIMSIZ: Abdulsamed Elçi

AHMET CİN KİMDİR?

Ahmet Cin Sakarya’da doğmuştur. İlkokulu Sakarya’da, ortaöğrenimini İstanbul Pendik’te tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitiren Ahmet Cin, askerlik hizmetini Amasya’da yapmıştır. Pendik’te mühendislik plastikleri imalat ve ihracatı yapan şirketi ile sanayi sektöründe hizmet vermekte olan Cin, aynı zamanda Mali Müşavir’dir. Siyasete, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlamış, Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi’nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Cin, bu dönemde, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. AK PARTİ İstanbul 1. Bölge Teşkilatından sorumlu İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Halkla İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevine atanan Cin, halen bu görevini sürdürmektedir.

Pendikspor Kulübü Başkanlığı yapmış, Pendik’teki işadamları ve sanayicilerin bünyesinde yer aldığı 2005 yılında kurulan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (PESİAD) kurucu başkanlığını ve halen yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

35 yılı aşkın süredir Pendik’te ikamet eden Cin, evli olup, 3 kız çocuğu babasıdır.