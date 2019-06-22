  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
24 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş için sürpriz kaleci iddiası Beşiktaş için sürpriz kaleci iddiası
Vali ve balık adamlardan Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması Vali ve balık adamlardan Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması
Diagne'nin yeni takımı belli oldu Diagne'nin yeni takımı belli oldu
İran medyasında "tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var" iddiası İran medyasında "tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var" iddiası
Moritanya seçmeni cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında Moritanya seçmeni cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Üsküdar 23 Haziran seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? Üsküdar 23 Haziran seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl?
Ümraniye 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Ümraniye 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran Esenyurt seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika! 23 Haziran Esenyurt seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!
Maltepe 23 Haziran seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? Maltepe 23 Haziran seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl?
Pendik 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu! Pendik 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!
İran'da CIA için casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi İran'da CIA için casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi
Seçim yasakları başladı Seçim yasakları başladı
Prof. Dr. Şekerel: Ebeveynler besin alerjili çocuğun zamanla alerjilerinden kurtulabileceğini bilmeli Prof. Dr. Şekerel: Ebeveynler besin alerjili çocuğun zamanla alerjilerinden kurtulabileceğini bilmeli
Numan Kurtulmuş: Sandıklardan Binali Yıldırım çıkacak Numan Kurtulmuş: Sandıklardan Binali Yıldırım çıkacak
Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada
Bakan Kurum'dan seçim mesajı Bakan Kurum'dan seçim mesajı
Dışişleri'nden ABD'ye rapor tepkisi: İkiyüzlü ve ibret verici bir yaklaşım Dışişleri'nden ABD'ye rapor tepkisi: İkiyüzlü ve ibret verici bir yaklaşım
Oy verirken bunlara dikkat Oy verirken bunlara dikkat
Binali Yıldırım: Bu sefer 31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok Binali Yıldırım: Bu sefer 31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok
Dinamo Kiev, Vladyslav Supriaha için Fenerbahçe'den 13 milyon Euro istedi Dinamo Kiev, Vladyslav Supriaha için Fenerbahçe'den 13 milyon Euro istedi
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın haritasının "çok özel" sırrı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın haritasının "çok özel" sırrı
Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı
Yaralı köpek eczacıdan yardım istedi Yaralı köpek eczacıdan yardım istedi
Yaralı köpek patisiyle eczacıdan yardım istedi Yaralı köpek patisiyle eczacıdan yardım istedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Haziran 2019 18:26 | Cumartesi

Pendik 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!

Pendik 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu tüm İstanbullu seçmenler tarafından heyecanla araştırılıyor. 31 Mart'ın ardından tekrar edilen seçim için heyecan dorukta. Bugün milyonlarca vatandaş görevlerini yerine getirmek için sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını kaldırması ve oy sayımının başlamasının hemen ardından açıklanacak olan son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz. Pendik 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu hakkında tüm detaylar sizlerle...

Pendik 23 Haziran son dakika oy oranları araştırması yoğun bir şekilde yapılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranları abean takip ediliyor. Pendik 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu hakkında tüm detaylar sizlerle... 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Pendik 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

PENDİK 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Pendik 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Pendik oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek. 

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
Pendik Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Cin oldu.  Pendik belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Pendik yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:
SAADET PARTİSİ: Mahmut Kılıç

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Seçkin Karataş

VATAN PARTİSİ: Mehmet Akkaya

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Mehmet Salih Usta

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Ahmet Cin

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Murtaza Sasa

BAĞIMSIZ: Abdulsamed Elçi

AHMET CİN KİMDİR?
Ahmet Cin Sakarya’da doğmuştur. İlkokulu Sakarya’da, ortaöğrenimini İstanbul Pendik’te tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitiren Ahmet Cin, askerlik hizmetini Amasya’da yapmıştır. Pendik’te mühendislik plastikleri imalat ve ihracatı yapan şirketi ile sanayi sektöründe hizmet vermekte olan Cin, aynı zamanda Mali Müşavir’dir. Siyasete, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlamış, Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi’nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Cin, bu dönemde, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. AK PARTİ İstanbul 1. Bölge Teşkilatından sorumlu İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Halkla İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevine atanan Cin, halen bu görevini sürdürmektedir. 

Pendikspor Kulübü Başkanlığı yapmış, Pendik’teki işadamları ve sanayicilerin bünyesinde yer aldığı 2005 yılında kurulan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (PESİAD) kurucu başkanlığını ve halen yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

35 yılı aşkın süredir Pendik’te ikamet eden Cin, evli olup, 3 kız çocuğu babasıdır.

İran medyasında "tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var" iddiası
Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada
Dışişleri'nden ABD'ye rapor tepkisi: İkiyüzlü ve ibret verici bir yaklaşım
"31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok"
'Ebeveynler besin alerjili çocuğun zamanla alerjilerinden kurtulabileceğini bilmeli'
Diagne'nin yeni takımı belli oldu
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın haritasının "çok özel" sırrı
Türk profesöre ABD'deki dahiler kulübünden büyük ödül
"Yılbaşından bugüne 111 terörist saldırısını engelledik"
Oy verirken bunlara dikkat
Konut satışında rekor kıran ilçe: En yakın rakibi Pendik'i 3'e katladı
Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere büyük darbe
Oğlunun sünneti için yağlı güreş düzenledi
İstanbul’da iptal edilen seçim 23 Haziran’da yenileniyor
ABD, 5 Çin teknoloji firmasına daha yaptırım uyguladı
Sebze - meyve fiyatları dibi gördü
"Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez"
Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti, Bingöl'de yakalandı tutuklandı
Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak hamle
Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ