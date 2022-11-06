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06 Kasım 2022 Pazar 09:35:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 09:35:00

Pençe-Şimşek operasyonunda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hastaneye kaldırılan 2 askerimiz şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak piyade uzman çavuş Halil Yıldız ve piyade sözleşmeli er Fırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Etiketler : Pençe-Şimşek operasyonu Fırat Güner Türk Silahlı Kuvvetleri
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