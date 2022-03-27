27 Mart 2022 Pazar 15:55:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 15:55:00
Pençe Şimşek bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtilerek, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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