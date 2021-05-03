Pençe operasyonlarında terörist mevzileri imha ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin imha edildiği anların görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
Terörist mevzilerininin bombalanarak imha edildiği anların görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor" sözlerine yer verildi.
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/xsXpzObKg3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2021
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