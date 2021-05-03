Pençe operasyonlarında terörist mevzileri imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Terörist mevzilerininin bombalanarak imha edildiği anların görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor" sözlerine yer verildi.