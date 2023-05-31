VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Visco'dan asgari ücret uygulamasına geçilmesi çağrısı
YKS'ye ikameti dışında girecek depremzedelere ulaşım ve barınma desteği
Kosova: Sırbistan'la varılan anlaşmayla ülkedeki gerginlik giderilecek
Dünya liderlerinden, Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Giresunspor'da Serginho kadro dışı bırakıldı
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor açığa alındı
31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:35:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:35:00

Pençe-Kilit'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Mehmetçiklerimiz son olarak; 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
Sevgi seliyle karşılaştı

Sevgi seliyle karşılaştı
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
‘Ayrılsak da beraberiz' mesajı

‘Ayrılsak da beraberiz' mesajı
Aşk kısa sürdü

Aşk kısa sürdü
Festival buluşması

Festival buluşması
Betül Demir: Lahmacuna bin TL vermem

Betül Demir: Lahmacuna bin TL vermem
Disko kralı

Disko kralı
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX