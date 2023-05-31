31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:35:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:35:00
Pençe-Kilit'te silah ve mühimmat ele geçirildi
Kaynak: TRT Haber
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Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Mehmetçiklerimiz son olarak; 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.