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30 Aralık 2023 Cumartesi 13:53:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 13:53:00

Pençe Kilit'te PKK'ya ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çok miktarda silah, mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirildi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah ve mühimmat rakamı oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizatın ele geçirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen iki teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda Komandolarımız, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirdi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı oldu. Ele geçirilen silah ve mühimmat şu şekilde:

- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı,

- 314 adet el bombası,

- 2 adet PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,

- 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 139 adet tahta dipçik,

- Çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Etiketler : msb pkk silah mühimmat
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