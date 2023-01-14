VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çekya'da seçimler ikinci tura kaldı
Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor
Almanya ilk özel yüzer LNG terminalini açtı
Devlet Bahçeli'den başörtüsü teklifine ilişkin açıklama
Kuzey Kore, Guterres'in nükleer programına ilişkin yorumlarına tepki gösterdi
Pençe-Kilit'te bugüne kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi
TÜRKSAT-6A bu yıl uzaya fırlatılacak
İngiltere'den İran Genel Başsavcısı Muntazeri'ye yaptırım
Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da kar nedeniyle 2 yol ulaşıma kapandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 'Batı Trakya' ziyaretine tepki
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkan Erdoğan, Muğla'da kendisini davet eden vatandaşın evine konuk oldu
Başkan Erdoğan: Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok
Twitter'da 15. ifşa: Biden ile ilgili paylaşımların silinmesi istendi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesine basın turu düzenlendi
MASAK bazı ödeme işlemlerindeki parasal tutarları yeniden belirledi
İsveçli profesörden Türk öğrenciye "NATO" bahaneli ayrımcılık
Başkan Erdoğan: Altılı masa 'işte adayımız' diyeceği birini hala bulamadı
İngiltere, İran'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı'nı idam etmesini kınadı
Fransa, İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı
Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM'de açıldı
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
14 Ocak 2023 Cumartesi 20:51:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 20:51:00

Pençe-Kilit'te bugüne kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Harekatı kararlılıkla devam ediyor. Harekatın başlangıcından bu yana 506 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan çok sayıda mağara, sığınak ve barınak da imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, sınırdan teröristlerin geçişini engellemek amacıyla 17 Nisan 2022'de başlattığı Pençe-Kilit Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında bugüne kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 575 mağara, sığınak ve barınağın imha edildiği operasyonda, 2002 mayın/el yapımı patlayıcı, 1182 silah ve 538 bin 413 mühimmat ele geçirildi.

BASIN MENSUPLARI SINIRIN SIFIR NOKTASINDA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarında gerçekleştirdiği harekatı yerinde göstermek amacıyla basın turu düzenledi.

Sabah saatlerinde Ankara'dan Hakkari'ye giden basın mensupları, daha sonra harekatın gerçekleştirildiği bölgeye en hakim noktaya ulaştı.

Basın mensupları, sınırın sıfır noktasında yaklaşık 2050 rakımlı tepeden terör unsurlarının bulunduğu noktaların yerli ve milli silah sistemleriyle vurulduğu anları yerinde gözlemledi.

Etiketler : Pençe Operasyonları Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçik Pençe-Kilit
Ebru Destan fotoşopla 20 yaş gençleşti

Ebru Destan fotoşopla 20 yaş gençleşti
Madrigal buluşması

Madrigal buluşması
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Setleri özlemişim

Setleri özlemişim
Magazinin perde arkası

Magazinin perde arkası
Ego barışı

Ego barışı
43 yaşında üniversiteli oldu

43 yaşında üniversiteli oldu
Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor

Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor
Televizyon dizileri düşüşte

Televizyon dizileri düşüşte

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX