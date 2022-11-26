Pençe Kilit'te 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
"Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2022
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/aucJXXMVh3
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