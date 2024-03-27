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Pençe-Kilit'te 2 terörist daha öldürüldü
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27 Mart 2024 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 13:00:00

Pençe-Kilit'te 2 terörist daha öldürüldü

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : ırak terör örgütü operasyon
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