Pençe-Kilit'te 2 terörist daha öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.