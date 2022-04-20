Köşeye sıkıştırıldılar

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20 Nisan 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 08:22:00

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristler köşeye sıkıştı! Bordo bereliler tepeleri kontrol altına alıyor

Kaynak: Sabah

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Son dakika haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinin katıldığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap'a indirilen bordo bereliler, stratejik tepeleri kontrol altına alarak ilerleyişini sürdürüyor. PKK elebaşlarının da arasında bulunduğu teröristler çembere alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Zap, Avaşin- Basyan ve Metina bölgelerinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nun 3'üncü gününde bölgeye helikopterlerle indirme yapan Mehmetçiğin Zap'ta ilerleyişi sürüyor.

Bölgede bulunduğu belirlenen yaklaşık 400 civarındaki terörist için çember daraldı. Kandil'in Türkiye sınırına en yakın noktada olan ve arazi yapısı nedeniyle kilit noktadaki Zap Vadisi'nde operasyonlara ağırlık verildi. Kandil ve Haftanin'de saldırı eğitimi alan teröristlerin Türkiye topraklarına sızma amacıyla kullandığı Ertuş, Karker, Ore, Dereluk, Çemço ve Şeladize bölgesinde bordo bereliler ve komandolar stratejik öneme sahip tepeleri tuttu. Bölgeye hâkim tepelere yerleşen bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar, teröristlerin kaçış güzergâhını kontrol altında tutuyor. Yüzlerce doğal mağara ile derin vadilerin yer aldığı Zap Vadisi'nde gizlendiği belirlenen aralarında sözde yönetici konumunda olan 400 civarında terörist havadan İHA, SİHA ve ATAK helikopterlerinin de desteği ile çembere alındı. TSK'nın seçkin birliklerinin katıldığı operasyonda bölgeler tek tek temizleniyor.

36 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralarda arama tarama faaliyetlerine başlayan Mehmetçiğin, 26 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Suriye'de de Barış Pınarı ile Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi..

AKAR: TERÖR YUVALARININ KİLİTLERİ PARÇALANIYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitlerinin tek tek parçalandığını belirterek "Terör örgütünde çöküş hızlanmış ve elebaşları tarafından da terör örgütünün yaşadığı dağılma, çöküş açıkça ifade edilmeye başlanmıştır. 40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız" dedi.

3 STRATEJİK HEDEF

Uzmanlar Pençe-Kilit Operasyonu'nun 3 stratejik hedefi olduğunu söyledi. Güvenlik ve istihbarat kaynakları, terör örgütünün tamamen yok edilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonların sürdürüleceğini kaydetti. Operasyonun merkezi, terör örgütü elebaşlarının ağırlıklı olarak bulunduğu Zap.

3 stratejik hedef terör örgütünün yuvalandığı Sincar ve çevresini de kontrol altına almak, petrol ve doğalgaz boru hatlarının geçtiği yerlerde güvenlik koridoru oluşturarak sabotaj eylemlerine karşı önlem almak, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızma ve içerdeki terörist gruplarla buluşmaları engellemek olarak sıralandı. Güvenlik güçlerinin tespitine göre Zap son dönemde teröristlerin yuvalandığı merkez haline geldi. Sözde elebaşlarının da içinde bulunduğu Hakurk ve Metina'dan kaçan teröristler burada yerleşti. Zap'ın tamamen kontrol altına alınmasıyla Kuzey Irak'tan Türkiye'ye girişte kullanılan tek yer de kapatılarak terör örgütünün psikolojisinin tamamen bozulması amaçlanıyor. Böylece Mehmetçik, yurt içinde teröristleri abluka altında tutarken, sınır ötesinde de can damarlarını kestiği örgütün 'bahar' planlarını suya düşürecek. TSK'nın Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katıldığı operasyonunun Irak'ın egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edildiği vurgulandı.

Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri pkk ırak Hakurk ve Metina
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