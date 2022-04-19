Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 oldu

Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, operasyonun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiği kaydedildi.