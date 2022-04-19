Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 oldu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, operasyonun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiği kaydedildi.
Irak'ın kuzeyinde icra edilen PENÇE-KİLİT Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi.#MSB #PençeKilitOperasyonu pic.twitter.com/7meKOilKUf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2022
- Doç. Dr. Küçükyılmaz: Erdoğan liderliğindeki Türkiye dışında, dünyada barış masası kurabilecek bir aktör yok
- Dikkat çeken Türkiye açıklaması
- Bakan Çavuşoğlu: Saldırı tesadüf değil
- Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 oldu
- Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu!
- FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı