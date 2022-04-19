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19 Nisan 2022 Salı 12:43:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 12:43:00

Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 oldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, operasyonun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiği kaydedildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Irak Pençe Kilit Operasyonu
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