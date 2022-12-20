Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/YkAEs6H5rt
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