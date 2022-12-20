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20 Aralık 2022 Salı 13:45:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 13:45:00

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri terörist pençe kilit operasyonu
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