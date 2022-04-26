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26 Nisan 2022 Salı 10:42:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 10:42:00

Pençe-Kilit Operasyonu'na destek verdiler

Kaynak: AA

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunun bölgede barış ve huzur için yapıldığını belirterek, 'Biz Iraklı Türkmenler olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız.' dedi.

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine gönderdiği video mesajında, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Maruf, mesajında, "Son günlerde Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesine PKK terör örgütüne karşı yapılan bu operasyon, haklı olarak, bölgede barış için, huzur için, birlikte yaşamak için yapılan bir operasyon olmuştur. Biz Iraklı Türkmenler olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Türkmen Bakan, "Geçmişten bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti her zaman bölgede olan insanlara, vatandaşlara, bütün etnik gruplara, dini gruplara ayrım yapmadan büyük bir destek, büyük bir katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Maruf, mesajında, şehitlere yüce Allah'tan rahmet ve ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.

Etiketler : Türkmen Bakan Maruf terör örgütü PKK Pençe-Kilit Operasyonu'
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