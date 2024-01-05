Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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05 Ocak 2024 Cuma 11:25:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 11:25:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : pençe kilit operasyonu pkk terörist türk silahlı kuvvetleri milli savunma bakanlığı
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