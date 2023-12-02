Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Aramalarda, av tüfeği, taarruz tipi el bombası, dolu AK-47 şarjörü, 5 gece görüş cihazı, 2 telsiz, 1 sabit merkez telsizi, 3 termal şemsiye, 4 kalıp nitro-gliserin, 10 kilogram amonyum nitrat, 5 elektrikli fünye, 6 alpha-fire alıcı, 3 alpha-fire kumanda, şişme bot, kürek ve pompası, cep telefonu, 2 dijital fotoğraf makinesi, 5 metre infilaklı fitil, kol saatine tuzaklanmış zaman ayarlı EYP düzeneği, 10 mazot sobası, 3 kamera, telsiz rölesi, solar paneli, 2 jeneratör ve muhtelif yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu.