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02 Aralık 2023 Cumartesi 14:08:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 14:08:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Aramalarda, av tüfeği, taarruz tipi el bombası, dolu AK-47 şarjörü, 5 gece görüş cihazı, 2 telsiz, 1 sabit merkez telsizi, 3 termal şemsiye, 4 kalıp nitro-gliserin, 10 kilogram amonyum nitrat, 5 elektrikli fünye, 6 alpha-fire alıcı, 3 alpha-fire kumanda, şişme bot, kürek ve pompası, cep telefonu, 2 dijital fotoğraf makinesi, 5 metre infilaklı fitil, kol saatine tuzaklanmış zaman ayarlı EYP düzeneği, 10 mazot sobası, 3 kamera, telsiz rölesi, solar paneli, 2 jeneratör ve muhtelif yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu bölgesi terörist mühimmat
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