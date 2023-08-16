Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Kaynak: AA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girilmeye devam ediliyor.
Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2023
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen... pic.twitter.com/PAIaG7BcZa
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 37 bin 480 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 50 el bombası, 94 RPG-7 antitank mühimmatı, 134 RPG-7 sevk fişeği mühimmatı, 880 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek fişeği ile 5 jelikan motorin ele geçirildi.
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