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16 Ağustos 2023 Çarşamba 13:53:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 13:53:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girilmeye devam ediliyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 37 bin 480 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 50 el bombası, 94 RPG-7 antitank mühimmatı, 134 RPG-7 sevk fişeği mühimmatı, 880 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek fişeği ile 5 jelikan motorin ele geçirildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist mühimmat
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