Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist teslim oldu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin ve kararlı operasyonları sonucu PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 28, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiklerimize teslim oldu.... pic.twitter.com/bXA611XGzB
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiğe teslim oldu.
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