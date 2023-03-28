Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin ve kararlı operasyonları sonucu PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiklerimize teslim oldu.... pic.twitter.com/bXA611XGzB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 28, 2023

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiğe teslim oldu.