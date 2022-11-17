Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2022
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız...#MSB pic.twitter.com/uQRDLxX3io
- Kurtulmuş: Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti
- Yurda kaçak girmek isteyen 19 kişi yakalandı
- Aliyev: Karabağ'da yaşayan ve yaşamak isteyenlerle konuşmaya hazırız
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombacı teröristin örgüt bağlantıları çözülüyor
- İran'dan yurda giren 2 teröristten biri ölü, diğeri sağ olarak ele geçirildi
- Emine Erdoğan'dan Endonezya Devlet Başkanı'nın eşine teşekkür