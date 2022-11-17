Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!



Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız...#MSB pic.twitter.com/uQRDLxX3io — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2022