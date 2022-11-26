VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor
Konya'da barınaktaki hayvanları telef eden zanlıların ifadesine ulaşıldı
1915 Çanakkale Köprüsü kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için turuncu renkte ışıklandırıldı
Özge Ulusoy: Spor yaparken gelinlik giyeceğim
Adı okuduğu sınıfa verildi
Kolombiya ve isyancı örgüt ELN barış görüşmelerine ABD dahil 7 ülkeyi davet etti
Kuveyt'te ilk kolera vakası görüldü
2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu
Kar ve sağanak geliyor!
Çalışana yemek ve doğal gaz yardımı! Detaylar belli oldu
Kuyruk muhteşem, indirim yalancı...
Meme kanserinde "40 yaşa dikkat" uyarısı
Kaplıca suyu varis şikayetlerini artırır
Uzmanlar uyardı: Çocukla günde bir kez oyun oynayın
Haftalık Burç Yorumları Uzman Astrolog Barış Özkırış
Aliyev: Sinsi planları olanlar bilsinler ki Türk ordusu yalnız değil
Zelenskiy: Bu hafta da kilit görevimiz enerji
Ukrayna'da halk mumla aydınlanıyor
Putin Güvenlik Konseyi üyeleriyle Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesini ele alacak
Milli tenisçi İpek Öz, Uruguay'da yarı finale yükseldi
Brezilya'da 2 okula silahlı saldırı: 3 ölü
AB, Akdeniz'deki düzensiz göçmen krizine çözüm arıyor
Muğla'da yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
26 Kasım 2022 Cumartesi 08:58:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 08:58:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yıldız'ın kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : msb pençe kilit operasyonu şehit
Kubilay'a parfümlü gönderme!

Kubilay'a parfümlü gönderme!
Cenazeye alkollü geldi

Cenazeye alkollü geldi
AVM'de aile saadeti

AVM'de aile saadeti
Kalbi dolu!

Kalbi dolu!
Yeni mesleği öğretmenlik

Yeni mesleği öğretmenlik
Amerika'da ödüllendi

Amerika'da ödüllendi
İngiltere'den İstanbul'a

İngiltere'den İstanbul'a
Bir Temel komedisi

Bir Temel komedisi
Konuşmama kararı aldı

Konuşmama kararı aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX