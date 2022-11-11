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11 Kasım 2022 Cuma 16:39:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 16:39:00

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralandı. Sevinç'in derhal hastaneye sevk edildiği, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, ayrıca "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : pençe kilit operasyonu terör örgütü şehit
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