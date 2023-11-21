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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mühimmat bulundu
21 Kasım 2023 Salı 11:46:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 11:46:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mühimmat bulundu

Kaynak: AA

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Aramalarda, 22 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 1 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 500 adet 12.7 milimetrelik uçaksavar mühimmatı, 10 bin adet 7.62x54 milimetrelik hafif silah mühimmatı, 1 jelikan, 2 adet 1000 litrelik su deposu, 1 UPS (güç kaynağı), 1 jelikan benzin, 200 metre CCTV kamera kablosu ve muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiklerin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Aramalarda, 22 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 1 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 500 adet 12.7 milimetrelik uçaksavar mühimmatı, 10 bin adet 7.62x54 milimetrelik hafif silah mühimmatı, 1 jelikan, 2 adet 1000 litrelik su deposu, 1 UPS (güç kaynağı), 1 jelikan benzin, 200 metre CCTV kamera kablosu ve muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.

Etiketler : pençe kilit operasyon terör örgütü
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