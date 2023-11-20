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20 Kasım 2023 Pazartesi 16:31:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 16:31:00

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, P.Ütğm. Abdullah KÖSE şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir.' açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Abdullah KÖSE şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Etiketler : msb pençe kilit terör operasyonu şehit
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