Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, P.Ütğm. Abdullah KÖSE şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir.' açıklamasında bulundu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Abdullah KÖSE şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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