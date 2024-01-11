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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
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11 Ocak 2024 Perşembe 23:24:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 23:24:00

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

Etiketler : saldırı silah arkadaşımız şehit terörle mücadele Milli savunma bakanlığı
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