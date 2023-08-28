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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:00:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Kaynak: TRT Haber

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık arazide kayarak düşmesi sonucu şehit oldu.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık arazide kayarak düşmesi sonucu şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Etiketler : pençe kilit operasyonu asker şehit milli savunma bakanlığı
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