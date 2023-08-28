Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık arazide kayarak düşmesi sonucu şehit oldu.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık arazide kayarak düşmesi sonucu şehit oldu.
August 28, 2023
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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