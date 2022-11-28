Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit harekatında yaralanan Uzman Çavuş Halil Yiğit'in kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 27 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.