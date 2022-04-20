VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
PKK'ya ağır darbe! Sözde üst düzey terörist teslim oldu
Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak!
Tıpatıp Kıvanç
Arzum'un gelin adayı
Çekimler bitti
Masajlı Survivor keyfi
Yürüyen servet
Takside cep telefonu krizi
Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'li şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Zelenskiy: Gerekli silahlara erişimimiz olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş olurduk
Vergi Denetim Kurulunda 'ileri uzmanlaşma' dönemi
AB ülkeleri limanlarını Rus gemilerine kapatıyor
İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste bombalı saldırı
Oyun değiştirici olacak
Bu bölgeler dikkat! Sağanak geliyor
"Ukrayna'nın artık daha fazla uçağı var"
Köşeye sıkıştırıldılar
Yunanistan Türk İHA'larına karşı çaresiz!
Ramazan ayında kas kayıpları egzersizle önlenebilir
20 Nisan 2022 Çarşamba 10:44:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 10:44:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde, bugün teröristler tarafından roketatarlı saldırı yapıldığı ve saldırıda Piyade Teğmen Kanlıkuyu'nun şehit olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

    Akar'dan başsağlığı mesajı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Kanlıkuyu için başsağlığı mesajı yayımladı.

    MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 19 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

    Hakkari'de tören düzenlendi

    Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari'de tören düzenlendi.

    Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Kanlıkuyu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

    Saygı duruşunda bulunulmasından sonra şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

    Tören mangası tarafından ambulansa konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Kanlıkuyu'nun naaşı, buradan memleketi Çankırı'ya uğurlanacak.

    Etiketler : Piyade Teğmen Kanlıkuyu Dağ ve Komando Tugay Çankırı
    Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek

    Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek
    Özgür müzisyen

    Özgür müzisyen
    Annesine yaklaştı

    Annesine yaklaştı
    Tercihim karakter oyunculuğu

    Tercihim karakter oyunculuğu
    Bebek göründü

    Bebek göründü
    Yavru kurt sahiplendiler

    Yavru kurt sahiplendiler
    Kızının borcunu ödedi

    Kızının borcunu ödedi
    Abartıdan uzak

    Abartıdan uzak
    Benzerlik yorumları

    Benzerlik yorumları

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER