Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
Şehit Üsteğmen Delibaş'ın ailesine şehadet haberi ulaştı
Şehit olan Muhabere Üsteğmen Delibaş'ın Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Yetkililer, Delibaş'ın şehadet haberini, Kazımkarabekir Mahallesi Kuzulca Sokak'ta yaşayan ailesine verdi.
Haberin duyulması ile Delibaş'ın ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi.
32 yaşındaki şehidin evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.
Hakkari'de tören düzenlendi
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Delibaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Tören mangası tarafından helikoptere konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Delibaş'ın naaşı, buradan memleketi Kayseri'ye uğurlanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Üsteğmen Ömer Delibaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Akar'ın, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Nisan'da şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi yer aldı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Delibaş'ın fotoğrafına da yer verildi.
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