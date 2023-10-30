Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar... pic.twitter.com/PF9dIrHmX6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2023

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği kaydedildi.