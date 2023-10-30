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30 Ekim 2023 Pazartesi 14:14:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 14:14:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist
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