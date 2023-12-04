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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
04 Aralık 2023 Pazartesi 12:21:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 12:21:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist
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