VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yaya geçidinde “hayata saygı duruşu” yapıldı
GSB yurtlarında yerleştirme oranı yüzde 92'ye ulaştı
Midye yetiştiriciliğinde verimi etkileyen unsurlar Karadeniz'deki tesiste araştırılıyor
Berber ve kuaförlerin haftanın bir günü kapalı olması uygulaması ertelendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
NATO: Boru hatlarına yönelik sabotaj kararlı karşılık bulacak
Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
Edremit Körfezi'ndeki işletmeciler turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor
Bursa'da üretim yapan firma 46 ülkeye ev tekstili ürünleri ihraç ediyor
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Natasha Howard'la prensipte anlaştı
Rekortmen Haaland, Premier Lig'de ilk derbisine çıkacak
DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı 1 Ekim'de
Kremlin tarih verdi! Ortalığı karıştıracak açıklama
"Kamu bankalarına talimatı veriyorum"
AB'nin yeni iş birliği modeli: Avrupa Siyasi Topluluğu
Yeşilçam'ın usta aktörü Göksel Arsoy 65 yıllık sinema hayatını ve anılarını anlattı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Hem sahada hem masada güçlüyüz
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 1800 liralık destek müjdesi
Tarihinin en yüksek seviyesine çıktı
Ege'de Türkiye'ye karşı sinsi plan!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 3 terörist yakalandı
Türkiye sorusu terletti... ABD'den Yunanistan itirafı!
Teröre 3'lü operasyon! Hainin işbirlikçiler yakalandı
29 Eylül 2022 Perşembe 14:03:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 14:03:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : MSB PKK Pençe-Kilit Operasyonu
Parfüm koleksiyonum var

Parfüm koleksiyonum var
Müziğe Nokta atış

Müziğe Nokta atış
Konserde zorlandı

Konserde zorlandı
Eşiyle şarMüzisyen Sinan Güleryüz, Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. kı çıkaracak

Eşiyle şarMüzisyen Sinan Güleryüz, Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. kı çıkaracak
Rapten nefret ediyorum

Rapten nefret ediyorum
Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız

Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız
17'nci yıl kutlaması

17'nci yıl kutlaması
Ablalık sevgisi

Ablalık sevgisi
İngilizceleri yeterli değildi

İngilizceleri yeterli değildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes