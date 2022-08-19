VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İBB'den 'Bu kadarına da pes' dedirten afiş! Günler önce sel vuran ilçeye astılar...
Ümit Özdağ'ın 2 numarası Adem Taşkaya'nın iş adamını hackleyip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti dönüşü önemli açıklamalar
İhracatçı Avrupa'ya ısıtıcı ve soba yetiştiremiyor
3'lü zirvede barış umudu
Küresel piyasalar yön bulmakta zorlanıyor
Ağustos ortasında kışı yaşıyorlar
Bunalıma giren buzağısını arabayla gezdirdi 'Morali bozuk ama idare edecek'
Yıkılan köprü köyü ikiye böldü
İlkokul mezunuydu 57 yaşında üniversiteli oldu
Helal sana Gülay öğretmen
Bu gölde çiçek koparan yandı: Cezası 109 bin lira
Bu selfie 10 milyar dolar
Bunu yapan yandı! Cezası bir yıllık kira
SÜREKLİ AÇLIK HİSSİ HASTALIK BELİRTİSİ
Antioksidanlar çocukların bağışıklığını güçlendiriyor
Kovid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı
Yüzerken yaşanan kramplara dikkat
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 19 Ağustos
Bakan Soylu, Türkiye'de kalan terörist sayısını açıkladı
YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın başvurusu sona eriyor
Vefa sadece bir semt adı değil
Trump Organization şirketinin üst yöneticisi vergi kaçırdığını itiraf etti
19 Ağustos 2022 Cuma 12:41:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 12:41:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : msb terörist pkk
Instagram hesabından çıkardı! Sezon sonu takipsizlik

Instagram hesabından çıkardı! Sezon sonu takipsizlik
"Pandeminin acısını konserlerle çıkarıyoruz"

"Pandeminin acısını konserlerle çıkarıyoruz"
Leyla'ya bahçede doğum günü partisi

Leyla'ya bahçede doğum günü partisi
"Edis'i çok beğeniyorum"

"Edis'i çok beğeniyorum"
‘Kasaba Doktoru' sete çıktı

‘Kasaba Doktoru' sete çıktı
Sahnede 74'üncü yaş sürprizi

Sahnede 74'üncü yaş sürprizi
"Halil Ergün'ü izlerken ağladım"

"Halil Ergün'ü izlerken ağladım"
15 yıl sonra yeniden Harbiye'de

15 yıl sonra yeniden Harbiye'de
En büyük kaygısını açıkladı

En büyük kaygısını açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes