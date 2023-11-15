VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den yola çıktı
Borsa İstanbul'da “Gong” sesi Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için çaldı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü
Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması yönünde güçlü bir irade ortaya koymaktayız"
İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
15 Kasım 2023 Çarşamba 15:23:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 15:23:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX