VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Miçotakis'ten geri adım: Umutla Başkan Erdoğan'ın yolunu gözlüyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu
Sosyal konut projesinde detaylar belli oluyor... Başkan Erdoğan açıklayacak
Bahçeli: CHP'nin HDP geri adımı stratejiktir
Çin devinden Türkiye hamlesi
Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'da ikinci yarışı altıncı tamamladı
Pakistan'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edildi
Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılında 49 bin öğrenci ders başı yaptı
Dünyanın gözü bu noktada! Türkiye'ye bağlanacak
Metrobüs kazazedeleri İBB'den manevi tazminat isteyebilir
Türkiye'yi kışkırtıp Avrupa'ya sığındılar
Kendine has takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya, yeni yılı 2015'e girdi
11 Eylül'ün 21. yılında terör saldırılarının aydınlatılmasına yönelik davalar sürüyor
Zaporijya Nükleer Santrali'nin üretim faaliyetleri tümüyle durduruldu
Navlun fiyatları, tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesiyle bu yıl yüzde 50'den fazla düştü
Visa, ABD'deki silah mağazalarındaki satışlar için "yeni ticari kod" uygulayacak
Dünkü yarışta kaza geçiren Bahattin Sofuoğlu'nun kolunda kırık tespit edildi
Bakan Dönmez: Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız
Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
Demokrasinin unutulmayan kara lekesi
Ankara-Atina hattında tansiyon düşmüyor
Türkiye Satranç Federasyonunda hedef tüm devlet okullarında satranç sınıfı açmak
Kraliçe 2. Elizabeth'in ardında bıraktığı Birleşik Krallık
Tahıl koridoru anlaşmasının 3 önemli etkisi
11 Eylül 2022 Pazar 20:11:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 20:12:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Yaralanan askerlerden biri şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çıkan çatışmada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehitlerin ailelerine şehadet haberi verildi

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehadet haberi, ailelerine verildi.

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Harun Yıldırım'ın şehadet haberini, Sağlık Mahallesi'nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun Niğde'nin merkeze bağlı Değirmenli beldesinde yaşayan evine gelen Vali Yardımcısı Resul Özdemir ile diğer yetkililer, acı haberi anne Hanife Borlu'ya verdi.

Şehidin babası Mustafa Borlu'nun Ankara'da olduğu öğrenildi.

Acı haberin duyulmasının ardından vatandaşlar, eve gelerek taziyelerini iletti.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Etiketler : asker şehit pkk terör
Manga konserinde Kenan sürprizi

Manga konserinde Kenan sürprizi
Aksiyonlu proje

Aksiyonlu proje
Tilbe'den Hadise'ye: Gözyaşları Kutsaldır

Tilbe'den Hadise'ye: Gözyaşları Kutsaldır
Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'

Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Tuzak'a geri sayım

Tuzak'a geri sayım
Kanseri yendim

Kanseri yendim
Muudlular'ın yaza vedası Zeynep Bastık ile oldu

Muudlular'ın yaza vedası Zeynep Bastık ile oldu
Polisiye dönüş

Polisiye dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes