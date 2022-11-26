MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların derhal hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz" sözleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.