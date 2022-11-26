MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

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26 Kasım 2022 Cumartesi 20:19:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 20:19:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların derhal hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz" sözleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyon
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