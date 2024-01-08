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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
08 Ocak 2024 Pazartesi 14:07:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 14:07:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK ile mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.

Açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist
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