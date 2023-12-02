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02 Aralık 2023 Cumartesi 15:08:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 15:08:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörist temizliğine hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist
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