Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörist temizliğine hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.



Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız... pic.twitter.com/ppCK74AhA6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2023