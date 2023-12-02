Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörist temizliğine hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız... pic.twitter.com/ppCK74AhA6
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