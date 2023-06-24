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24 Haziran 2023 Cumartesi 10:54:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 10:54:00

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlar etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu pkk terörist
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