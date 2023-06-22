Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve... pic.twitter.com/8jiQSt43bY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2023