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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
22 Haziran 2023 Perşembe 12:07:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 12:07:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı MSB Türk Silahlı Kuvvetleri
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