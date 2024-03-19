Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin ise yaralandığı belirtildi.
Yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
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