VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde iki terörist teslim oldu
Mahinur Özdemir Göktaş'ın bakan olması Belçika basınında
Meclis, 30. Başkanı'nı seçecek
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Milli Savunma Bakanı Güler'i kutladı
Mersin'de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
04 Haziran 2023 Pazar 12:50:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 12:50:00

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, biri kadın olmak üzere iki terörist teslim oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, iki teröristin saklandığı mağaradan çıkarak teslim olma anlarının görüntüsünü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımdaki videoda Türk askerinin, teslim olan teröristlere yönelik, "Elini kaldırarak yavaş yavaş ilerle, gel Türk askerine teslim ol. Mehmetçik aman dileyene asla zarar vermez. Korkacak bir şey yok, gel Türk askerine teslim ol. Kimse sana zarar vermeyecek. Yavaş yavaş ilerle." sözleri yer aldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist msb
Sarı kırmızılı kutlama

Sarı kırmızılı kutlama
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Keyfimiz yerinde mutluyuz

Keyfimiz yerinde mutluyuz
54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı

54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı
Psikolojik destek aldım

Psikolojik destek aldım
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Bakü'de iki Sıla yan yana

Bakü'de iki Sıla yan yana
Ailece toplandık

Ailece toplandık
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX