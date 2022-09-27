Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda, bölgede bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2022
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.#MSB pic.twitter.com/Rdbtk5R27V
Açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
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