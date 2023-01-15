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15 Ocak 2023 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 15:45:00

Pençe-Kilit Harekatı ile teröristlere sınırda "kilit" vuruldu

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçen yıl başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile inleri başlarına yıkılan teröristlerin sınırdan geçişleri de engellendi.

Sınır güvenliğini sağlamak ve PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Irak'ın kuzeyinde Parasiya dağı ile Zap suyu ve Şemdinli çayı arasındaki bölgede 17 Nisan 2022'de başlatılan harekat devam ediyor.

Birleşmiş Milletler hukukundan doğan haklarını kullanan TSK, sınırın sıfır noktasında ve Irak'ın kuzeyinde kurduğu askeri üs bölgeleriyle ülke sınırlarını terör tehdidinden uzak tutuyor.

TSK'nın terörle mücadelesini yerinde görüntülemek isteyen basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Pençe-Kilit Harekatının düzenlendiği bölgeye gitti.

Ankara'dan Hakkari'ye gelen gazeteciler, harekatın gerçekleştirildiği bölgeye en hakim noktalardan 2 bin 50 rakımlı Gezgin Tepe ile 2 bin 300 rakımlı Geyik Tepe üs bölgelerindeki mücadeleyi gözlemledi.

Mehmetçiğin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen özveriyle yürüttüğü harekatta, modern keşif gözetleme sistemleriyle tespit edilen sınırı geçme çabasındaki teröristler, yerli ve milli silah sistemleriyle etkisiz hale getiriliyor.

Harekat süresince yaklaşık 15 bin saat uçuş gerçekleştirilen insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (İHA) ve taarruzi insansız hava araçları (TİHA) da etkin şekilde kullanılıyor.

Teröristlerle mücadelesini bir adım bile geri atmayarak kahramanca sürdüren Mehmetçik, harekat kapsamında bugüne kadar 506 teröristi etkisiz hale getirdi, 575 mağarayı imha etti, 2 bin mayın/el yapımı patlayıcı, yaklaşık 1200 silah ve 540 bin mühimmat ele geçirdi.

"PENÇE-KİLİT HAREKATI İLE BU BÖLGE EMNİYETE ALINDI"

2'nci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ercan Şen, harekatın yapıldığı bölge hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Teröristlerin, "Kimsenin giremeyeceği, girse de çıkamayacağı" iddiasıyla "Cehennem Tepesi" olarak adlandırdıkları Meluni Dağı'nda teröristlerin kullandığı 47 mağara ve sığınağın tespit edildiğini belirten Şen, bu bölgede 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 2 teröristin de teslim olduğunu ifade etti.

Daha önce sözde Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım, sözde Metina bölgesinde Pençe-Şimşek harekatlarının yapıldığını hatırlatan Şen, "Pençe-Kilit Harekatının da düzenlenmesiyle bu bölge adeta kilitlenmiş ve emniyet altına alınmıştır." dedi.

Şen, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı öncesi Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye tanksavar, havan, füze, roket, keskin nişancı, dron ve maket uçakla 900'ün üzerinde taciz ve sabotaj gerçekleştirilmiştir. Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları bertaraf etmek, sınır hattının emniyetini sağlamak maksadıyla 17 Nisan 2022'de başlayan Pençe-Kilit Operasyonu ile tüm terör inlerine girilmiş, mağara ve inleri teröristlerin başlarına yıkılmıştır. Kahraman komandolarımız bu bölgenin emniyetini almış ve halen operasyonlara devam etmektedir. Neticede 'Girilemez' denilen her yere girdik, 'Ulaşılamaz' denilen her noktaya ulaştık."

"BİZLERİ HİÇBİR ŞEY YILDIRAMAZ"

Harekat kapsamında operasyona giden timin komutanı üsteğmen yürütülen mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

"Hain teröristler ve onları destekleyenler iyi bilsinler, bizleri hiçbir şey yıldıramaz. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar inlerine girmeye devam edeceğiz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemiz sürecek. Türk komandolar olarak bizim anlayışımız budur. Milletimiz rahat olsun, dualarını bizden esirgemesinler."

YARALI ASKERİN İLK MÜDAHALESİ SAHRA HASTANESİNDE YAPILIYOR

Operasyonda yaralanan askerlerin ilk müdahaleleri ise Sağlık Bakanlığının desteğiyle açılan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi'nde yapılıyor.

Alanında uzman hekimler ile yardımcı sağlık personelinin görev yaptığı hastanede modern tıbbi cihazlar yer alıyor.

Hayati müdahaleleri burada yapılan yaralılar, daha sonra en yakın hastaneye ulaştırılıyor.

Bu arada MSB tabibi ve Işıklı Sahra Hastanesi Koordinatör Başhekimi Alparslan Ertenlice, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Etiketler : pençe kilit harekatı pkk terörist türk silahlı kuvvetleri
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