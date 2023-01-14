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14 Ocak 2023 Cumartesi 17:50:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 17:50:00

Pençe-Kilit Harekatı bölgesine basın turu düzenlendi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatının düzenlendiği bölgeyi basın mensuplarına açtı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, sınırdan teröristlerin geçişini engellemek amacıyla 17 Nisan 2022'de başlattığı Pençe-Kilit Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında bugüne kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 575 mağara, sığınak ve barınağın imha edildiği operasyonda, 2002 mayın/el yapımı patlayıcı, 1182 silah ve 538 bin 413 mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarında gerçekleştirdiği harekatı yerinde göstermek amacıyla basın turu düzenledi.

Sabah saatlerinde Ankara'dan Hakkari'ye gelen basın mensupları, daha sonra harekatın gerçekleştirildiği bölgeye en hakim noktaya ulaştı.

Basın mensupları, sınırın sıfır noktasında yaklaşık 2050 rakımlı tepeden terör unsurlarının bulunduğu noktaların yerli ve milli silah sistemleriyle vurulduğu anları yerinde gözlemledi.

Etiketler : türk silahlı kuvvetleri pençe kilit harekatı basın turu
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