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30 Kasım 2022 Çarşamba 18:32:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 18:32:00

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Topçu Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu. Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz,, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : pençe kilit operasyon msb milli savunma bakanlığı
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