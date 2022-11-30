Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu. Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz,, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.