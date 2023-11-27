VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü: 4 asker yaralı
Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan'da
İskenderun'da 1 gün okullar tatil
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Bebek katili Netanyahu, insani aranın uzatılması için şartlarını açıkladı
Hamas'tan 'insani ara' açıklaması: "Daha fazla esirin bırakılması için çalışıyoruz"
27 Kasım 2023 Pazartesi 01:09:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 01:09:00

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

ABONE OL

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Asb. Üçvş. Necdet ÇALIŞ ve P. Söz. Er Emrah GÜNDÜZ şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz."

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu 2 askerin ise yaralandığını açıklamıştı. Bakanlık, hastanede tedavi gören P. Söz. Er Fevzi Kızıltaş'ın kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Kasım 2023 tarihinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Pençe-Kilit operasyonu Terörist saldırı 2 asker şehit 2 asker yaralı
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX