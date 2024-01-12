Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi
Kaynak: AA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı memleketi Amasya'ya uğurlandı.
Şehit Aslan için Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi.
Aslan'ın naaşı, vasiyeti üzerine zırhlı araçla tören alanına getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi.
Silah arkadaşları tarafından uçağa taşınan Aslan'ın naaşı, memleketi Amasya'ya uğurlandı.
Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, askerler, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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