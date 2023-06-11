Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi... Teslim olan teröristler o mağaradan çıkmıştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 Haziran'da bir mağaradan çıkan iki terörist, Mehmetçiğe teslim oldu.

Mağarada yapılan aramada bir RPG-7 roketatar silahı, iki 7.62 mm PKMS makineli tüfek, iki doçka makineli tüfeği ve 650 fişek, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, bir mavzer, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği ve 2 bin 800 fişek, bir AKS-74 piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve 700 fişek, bir shotgun, 120 el bombası, 330 AKS piyade tüfeği fişeği, 3 bin 100 PKMS makineli tüfek fişeği, 3 RPG-7 antitank roket başlığı, 12 dolu M-16 piyade tüfeği şarjörü, 26 dolu AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 15 el yapımı patlayıcı düzeneği, bir keskin nişancı dürbünü, iki yer telsizi, 3 el telsizi, 7 gaz maskesi, 3 oksijen tüpü, iki jeneratör ve 3 akü ele geçirildi.