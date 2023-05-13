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13 Mayıs 2023 Cumartesi 00:34:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 00:34:00

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün şehit olduğunu açıkladı. Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün şehit olduğu duyuruldu. Paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Mayıs 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit olmuştur. Bölücü terör örgütünce yapılan tacize derhal karşılık verilmiş ve ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor."

Etiketler : msb pençe kilit şehit haber
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